***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımlarımızdan Go Sharing B.V.'nin de dahil olduğu Amsterdam mikromobilite ihalesi 01.02.2024 tarihinde sonuçlanmıştır. Buna göre Go Sharing B.V. toplam 1.200 adet e-moped kotası dahilinde 600 adet e-moped ile Amsterdam'da iki yıl süreyle faaliyet göstermeye hak kazanmıştır. Faaliyet süresinin iki kez birer yıl olmak üzere toplamda iki yıl uzatılma opsiyonu bulunmaktadır. Amsterdam operasyonunun 1 Nisan 2024 tarihinde başlatılması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246318BIST