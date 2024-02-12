***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2024 09:01
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımlarımızdan Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi'nin sermayesi 200.000 Türk Lirası'ndan 5.000.000 Türk Lirası'na ve Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi'nin sermayesi 7.000.000 Türk Lirası'ndan 30.000.000 Türk Lirası'na artırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248723
BIST
'
13:019.137
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 91,43
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0130,7026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0281
|Açılış
|: 30,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0133,1042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:011.994,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.994,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler12:58
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENSRI
|36,64
|72.805.337
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|63.896.147
|% 0,00
|
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENSRI
|36,64
|72.805.337
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|63.896.147
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.206.331.930
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.400.654.036
|% 0,00
|
|GUBRF
|177,80
|3.183.853.018
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,90
|3.131.391.902
|% 0,00
|
|SASA
|41,00
|2.893.713.946
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,86
|259.307.490
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,13
|741.417.192
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,96
|658.843.818
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,46
|298.018.778
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,48
|432.301.301
|% 0,00
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6954
|30,7011
|% 0,09
|
|Euro
|33,0939
|33,1040
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,6288
|38,8225
|% 0,00
|
|Frank
|34,9255
|35,1359
|% -0,03
|
|Riyal
|8,1620
|8,2029
|% 0,09
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,84
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|876,27
|877,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|869,20
|873,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,84
|81,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,14
|2.020,48
|% 0,66
|