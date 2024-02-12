***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımlarımızdan Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi'nin sermayesi 200.000 Türk Lirası'ndan 5.000.000 Türk Lirası'na ve Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi'nin sermayesi 7.000.000 Türk Lirası'ndan 30.000.000 Türk Lirası'na artırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248723BIST