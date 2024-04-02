***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin iştiraki olan BinBin Albania Mobility SHPK'nin, Tiran Belediyesi ile gerekli müzakereleri tamamlanmış olup 2024 yılının Mayıs ayı içerisinde paylaşımlı elektrikli skuter kiralama operasyonunu başlatması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265512BIST