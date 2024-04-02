***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 08:59
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin iştiraki olan BinBin Albania Mobility SHPK'nin, Tiran Belediyesi ile gerekli müzakereleri tamamlanmış olup 2024 yılının Mayıs ayı içerisinde paylaşımlı elektrikli skuter kiralama operasyonunu başlatması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265512
BIST
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09:559.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,46
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.186
En Yüksek
9.186
09:5532,1575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0210
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3648
En Düşük
32,0046
09:5534,5542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1216
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,7737
En Düşük
34,3686
09:552.327,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -7,68
|Açılış
|: 2.327,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.326,12
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,00
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0896
|32,1144
|% -0,20
|
|Euro
|34,4732
|34,4954
|% -0,52
|
|Sterlin
|40,3629
|40,5652
|% -0,04
|
|Frank
|35,4620
|35,6398
|% -0,31
|
|Riyal
|8,5816
|8,6246
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,40
|25,44
|% 0,66
|
|Platin
|909,28
|910,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,28
|1.014,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,00
|88,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,03
|2.254,36
|% 0,66
|