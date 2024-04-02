***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 13:32
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin elektrikli skuter faaliyetlerine istinaden Elektrikli Skuter Yönetmeliği'ne göre, herhangi bir ilde faaliyet göstermek için başvuru yapılan makam UKOME olup, il veya ilçe yerel yönetimlerinin ilgili yönetmelik kapsamında herhangi bir izin sürecine dahiliyeti bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265602
BIST
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13:399.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 12,68
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:3932,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0493
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:3934,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0121
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:392.340,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,80
|Açılış
|: 2.340,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KARTN
|154,00
|38.973.112
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|97.116.694
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.815.396
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|226.931.698
|% 9,97
|
|VRGYO
|36,52
|209.146.188
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|426.241.561
|% -9,96
|
|SELVA
|15,49
|271.415.331
|% -9,15
|
|POLHO
|15,19
|271.909.997
|% -9,04
|
|SEKUR
|13,58
|31.633.711
|% -7,30
|
|THYAO
|304,25
|5.260.802.512
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|KCHOL
|213,40
|2.185.326.597
|% 2,01
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|ZOREN
|6,12
|1.416.536.275
|% -0,16
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|EKGYO
|9,23
|672.379.535
|% -0,22
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2100
|32,2166
|% 0,12
|
|Euro
|34,6354
|34,6519
|% -0,07
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5603
|35,7385
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,64
|25,68
|% 0,66
|
|Platin
|917,62
|918,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,04
|1.029,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,94
|88,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.263,43
|2.263,77
|% 0,66
|