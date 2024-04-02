***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin elektrikli skuter faaliyetlerine istinaden Elektrikli Skuter Yönetmeliği'ne göre, herhangi bir ilde faaliyet göstermek için başvuru yapılan makam UKOME olup, il veya ilçe yerel yönetimlerinin ilgili yönetmelik kapsamında herhangi bir izin sürecine dahiliyeti bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265602BIST