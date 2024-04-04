***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2024 09:00
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımlarımızdan 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin istihbari inceleme başvurusu süreci kapsamında esas sözleşmesi ve unvanı değiştirilmiş olup, yeni unvanı 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266846
BIST
'
11:338.959
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 12,84
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3331,8891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0652
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3334,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1067
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:332.350,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,26
|Açılış
|: 2.350,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.348,50
BIST En Aktif Hisseler11:31
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|29.769.406
|% 9,91
|
|AKENR
|18,52
|766.224.403
|% 9,65
|
|KARYE
|40,28
|86.324.974
|% 8,86
|
|SEKUR
|14,56
|17.933.065
|% 8,66
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|5.755.455
|% -5,80
|
|ERSU
|46,76
|27.684.719
|% -5,11
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,25
|8.083.422.683
|% -3,92
|
|ODINE
|82,90
|2.645.852.929
|% 6,76
|
|ISCTR
|11,67
|1.872.801.314
|% 0,26
|
|TUPRS
|165,20
|1.038.425.128
|% 1,47
|
|EREGL
|38,90
|1.014.891.066
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,67
|1.872.801.314
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,39
|387.264.062
|% -0,19
|
|AKENR
|18,52
|766.224.403
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,18
|78.868.927
|% 5,83
|
|ODINE
|82,90
|2.645.852.929
|% 6,76
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8823
|31,8920
|% -0,19
|
|Euro
|34,6935
|34,7119
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,1298
|40,3309
|% -0,47
|
|Frank
|34,9493
|35,1245
|% -0,98
|
|Riyal
|8,4506
|8,4929
|% -0,53
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,06
|27,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,37
|941,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,79
|1.019,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,26
|89,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,95
|2.293,29
|% 0,66
|