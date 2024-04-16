***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımlarımızdan İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde yenilenen Taksim uygulamasının lansmanı 17.04.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Taksim uygulaması ile İstanbul ili içinde taksi sürücülerine ve yolcularına yenilikçi ve güvenilir hizmet sunulması hedeflenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273125BIST