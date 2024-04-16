***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 18:55
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımlarımızdan İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde yenilenen Taksim uygulamasının lansmanı 17.04.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Taksim uygulaması ile İstanbul ili içinde taksi sürücülerine ve yolcularına yenilikçi ve güvenilir hizmet sunulması hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273125
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
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|1.832.055.682
|% 10,00
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|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
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|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
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|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
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|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
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|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
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|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
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|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
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|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
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|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
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|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
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|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
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|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
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|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
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|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,4952
|32,5188
|% 0,33
|
|Euro
|34,5237
|34,5652
|% 0,21
|
|Sterlin
|40,3384
|40,5406
|% 0,17
|
|Frank
|35,5560
|35,7342
|% 0,16
|
|Riyal
|8,6577
|8,7011
|% 0,36
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,21
|28,24
|% 0,66
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|Platin
|961,19
|962,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,66
|1.016,43
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|89,92
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.386,43
|2.386,91
|% 0,66
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