***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÜSAME ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik Evet 17.64 A-B Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN ARDAN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 28.03.2022 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik Evet 7.46 A-B Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA SAİM BİRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.03.2022 İcrada Görevli Değil Çeşitli Avukatlık Hizmetleri Evet 17.64 A-B Bağımsız Üye DeğilHARİS POJATA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2022 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik Evet 7.46 A-B Bağımsız Üye DeğilKADİR CAN ABDİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik Evet 17.64 A-B Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKADİR CAN ABDİK Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Çeşitli Şirketlerde Yöneticilikhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224616BIST