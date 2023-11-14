***BINHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.11.2023 09:03
***BINHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BINHO.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Miktar: 9.500.000 TL nominal, Aracı: ACP Kapanış Tarihi: 15.11.2023, Fiyat: 125 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 1.187.500.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217660
BIST
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12:087.595
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 26,38
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:0828,6303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:0830,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0821
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:081.790,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.790,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:06
|PENTA
|22,22
|132.215.161
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.692.786.067
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|24.773.993
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|IHEVA
|2,69
|32.433.776
|% -6,92
|
|THYAO
|235,40
|3.336.403.970
|% 1,38
|
|MIATK
|815,00
|2.692.786.067
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,00
|1.400.651.582
|% 1,36
|
|PETKM
|20,90
|1.280.895.416
|% 3,47
|
|REEDR
|25,88
|1.272.322.843
|% -5,20
|
|EKGYO
|7,22
|1.125.758.851
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,10
|452.347.481
|% 2,41
|
|IHLAS
|1,36
|108.637.558
|% -0,73
|
|PETKM
|20,90
|1.280.895.416
|% 3,47
|
|ISCTR
|19,56
|1.150.975.714
|% -1,21
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6216
|28,6400
|% 0,17
|
|Euro
|30,6798
|30,6888
|% 0,22
|
|Sterlin
|35,0669
|35,2427
|% 0,19
|
|Frank
|31,6162
|31,8067
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6102
|7,6484
|% 0,13
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|870,06
|871,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,72
|985,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,73
|82,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.945,43
|1.945,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:06
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-
12:21XU100
Endeks 7, 591 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 28, 979.00 milyon TL de
-
12:21GLCVY
Yüzde 6.30 oranında artışla 39.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 949 adet işlem
-
12:20BFREN
Yüzde 8.82 oranında artışla 11, 782.50 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 863 adet işlem
-
12:19NATEN
Yüzde 8.65 oranında artışla 361.00 lira fiyatla işlem gören hissede 538, 904 adet işlem
-
12:18GLCVY
Yüzde 6.46 oranında artışla 39.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 213, 572 adet işlem