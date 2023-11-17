***BINHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BINHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BINHO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar1000 YATIRIMLAR HOL. payları, 20/11/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Holding ve Yatırım, BIST Mali ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 47.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi1000 YATIRIMLAR HOL. XUTUM 20/11/20231000 YATIRIMLAR HOL. XTUMY 20/11/20231000 YATIRIMLAR HOL. XYLDZ 20/11/20231000 YATIRIMLAR HOL. XHARZ 20/11/20231000 YATIRIMLAR HOL. XKTUM 20/11/20231000 YATIRIMLAR HOL. XHOLD 20/11/20231000 YATIRIMLAR HOL. XUMAL 20/11/20231000 YATIRIMLAR HOL. XSIST 20/11/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218697BIST