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***BINHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

10.11.2023 23:04
***BINHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı


***BINHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
10/11/2023
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
9.500.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
20,21
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
125
Aracı Kuruluş
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.187.500.000
Açıklamalar

       1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 9.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 125 TL fiyattan 14-15/11/2023 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, BINHO.HE (ikincil piyasada işlem kodu BINHO.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
BINHO.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik süresi kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.187.500.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun
https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK
internet adresinde yayınlanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217206


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