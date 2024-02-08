***BINHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2024 17:30
***BINHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BINHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248181
BIST
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18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0258
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0461
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:051.998,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.998,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|58,50
|82.619.505
|% 9,96
|
|INGRM
|685,00
|350.802.761
|% 9,95
|
|KTLEV
|90,00
|178.160.514
|% 8,76
|
|GENIL
|58,00
|318.109.612
|% 8,21
|
|SURGY
|59,15
|698.775.853
|% 6,77
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|KUVVA
|50,00
|4.327.539
|% -7,32
|
|TETMT
|7.500,00
|12.906.538
|% -6,95
|
|MEGMT
|54,25
|699.883.747
|% -5,82
|
|CVKMD
|448,25
|642.988.536
|% -5,43
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|BINHO
|648,50
|3.965.197.982
|% 0,39
|
|MIATK
|51,40
|3.201.817.630
|% 0,59
|
|YEOTK
|251,00
|2.295.630.041
|% 0,00
|
|ASTOR
|126,20
|2.199.350.089
|% -1,41
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|MHRGY
|6,30
|441.739.159
|% 6,60
|
|MIATK
|51,40
|3.201.817.630
|% 0,59
|
|YYLGD
|16,29
|710.583.805
|% 4,69
|
|PSGYO
|6,28
|230.466.901
|% 3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6057
|30,6087
|% 0,08
|
|Euro
|33,0127
|33,0256
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,4687
|38,6616
|% -0,10
|
|Frank
|34,8552
|35,0652
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1415
|8,1823
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,48
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|888,25
|889,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|891,74
|895,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,77
|80,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,37
|2.030,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
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