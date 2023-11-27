***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24 Kasım 2023 tarihli ve 7885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. tarafından İzmir ilinde gerçekleştirilecek Nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı, teşvik verilmesine karar verilmiştir.9.181.700.000 TL öngörülen toplam sabit tutarlı işbu yatırımımızın Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri uyarınca 1 Mart 2023 tarihinden itibaren 3 yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir. İşbu yatırımın tamamlanması için bir defaya mahsus olmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ek süre verilebilir. Yatırım için sağlanan destek unsurları aşağıdaki şekildedir:- Gümrük vergisi muafiyeti,- KDV istisnası,- KDV iadesi,- Vergi indirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı: %60, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: %100),- Sigorta primi işveren hisse desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 5 yıl),- Nitelikli personel desteği (azami 100.000.000 TL) ve- Yatırım yeri tahsisiYatırım teşvik belgesi verilmesine ilişkin süreç ve bu yatırımımız ile ilgili güncel gelişmeler yatırımcılarımız bilgisine sunulacaktır.İlgili teşvike ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yayımlandığı Resmi Gazete ekte yer almaktadır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220129BIST