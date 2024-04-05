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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2024 21:41
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.04.2024 tarihli toplantısında 05.04.2024 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 1(bir) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı belirlenmiştir. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur
  Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın  İlhan Doğan'ın   Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine,  Sayın Murat Doğan'ın   Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ogün Doğan'ın   Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Doruk Doğan'ın   Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Salih Tuncer  Mutlucan'ın   Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Osman Nuri  Vardı'nın   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Hanife  Öztürk Akkartal'ın   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın  Mevhibe Canan Özsoy'un   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın  Bilgün Gürkan'ın atanmasına karar verilmiştir.  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268940


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