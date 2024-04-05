***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 05.04.2024 tarihli toplantısında 05.04.2024 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 1(bir) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı belirlenmiştir. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuşturYönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın İlhan Doğan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sayın Murat Doğan'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ogün Doğan'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Doruk Doğan'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Salih Tuncer Mutlucan'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Osman Nuri Vardı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Hanife Öztürk Akkartal'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Mevhibe Canan Özsoy'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Bilgün Gürkan'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268940BIST