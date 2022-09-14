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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.09.2022 20:05
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
UOP LLC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ve Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) grubu şirketlerinden UOP LLC arasında Şirketimiz veya iştiraklerinden birinin bünyesinde Türkiye'de kurulması planlanan yıllık 30.000 ton atık kapasiteli bir plastik geri dönüşüm tesisinde Honeywell UpCycle Proses Teknolojisi'nin faaliyete geçirilmesi amacıyla iş birliği gerçekleştirilmesine yönelik iyi niyet mektubu imzalanmıştır.
Şirketimiz Türkiye'de kurulması planlanan plastik geri dönüşüm tesisinde Honeywell'in UpCycle Proces Teknolojisi'ni uygulamayı amaçlamaktadır. Planlanan tesiste Şirketimiz tarafından karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (recycled polymer feedstock - RPF) dönüştürülmesi ve bu sayede tesisimizde plastiklerin geri dönüşümü amaçlanmaktadır.
Şirketimiz, bu kimyasal geri dönüşüm projesine yatırım yaparak toplanan atıkların ekonomik değerinin daha katma değerli şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. 
Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063226


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