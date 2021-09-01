***BIOEN* *BJO* *ERBOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.09.2021 10:06
***BIOEN******BJO******ERBOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIOEN, ERBOS]
İlgili Fonlar [BJO]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961124
BIST
17:311.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:318,2963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:319,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:31483,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,02
|Açılış
|: 483,42
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:31
|EGEPO
|5,50
|669.356
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.438.136
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.082.799
|% 9,98
|
|KARYE
|14,63
|22.042.667
|% -4,07
|
|AGYO
|3,56
|14.675.617
|% -3,78
|
|EUKYO
|5,54
|2.313.351
|% -3,65
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|SEYKM
|19,59
|22.041.690
|% -3,21
|
|GARAN
|9,89
|1.158.065.639
|% 0,10
|
|THYAO
|12,94
|980.482.401
|% 2,05
|
|SASA
|27,88
|601.251.750
|% 1,46
|
|KOZAL
|105,10
|571.983.811
|% 1,64
|
|YKBNK
|2,62
|535.145.536
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|535.145.536
|% -0,76
|
|GARAN
|9,89
|1.158.065.639
|% 0,10
|
|ODAS
|1,50
|170.711.149
|% 2,74
|
|PETKM
|6,17
|476.348.365
|% -0,48
|
|THYAO
|12,94
|980.482.401
|% 2,05
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2939
|8,2963
|% -0,11
|
|Euro
|9,8324
|9,8370
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,4045
|11,4617
|% 0,10
|
|Frank
|9,0275
|9,0819
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2060
|2,2170
|% -0,09
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,64
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-1,05
|