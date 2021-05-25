***BIOEN* *EUYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
25.05.2021 13:44
***BIOEN******EUYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21 26/05/2021
EURO YAT. ORT. 97 26/05/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937679
BIST
16:491.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,79
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:498,4484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0134
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:4910,3410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0277
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:49517,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,32
|Açılış
|: 517,08
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:49
|RYSAS
|3,74
|5.184.814
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.255.410
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.878.672
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.084.822
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|49.010.017
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.757.479
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.498.352.855
|% 2,82
|
|THYAO
|12,91
|931.377.963
|% 0,08
|
|TRILC
|50,60
|827.760.614
|% 7,25
|
|KOZAL
|124,00
|767.562.041
|% 1,22
|
|KARSN
|4,87
|603.501.568
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,14
|480.558.781
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|365.778.606
|% 2,16
|
|GARAN
|8,02
|1.498.352.855
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,10
|157.514.350
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|185.946.455
|% 1,52
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4472
|8,4484
|% -0,16
|
|Euro
|10,3355
|10,3410
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9002
|11,9599
|% -0,30
|
|Frank
|9,3884
|9,4449
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2447
|2,2560
|% -0,22
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,06
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.421
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|-0,30
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04TUREX
Yüzde 5.17 oranında artışla 9.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 719, 379 adet işlem
-
17:02DITAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 17.05 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 706 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 24 artarak (% 0.90 ) 1, 490
-
17:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRILC
-
17:00XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 13, 334.00 milyon TL de