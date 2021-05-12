***BIOEN* *IYP* *ARSAN* *HEKTS* *PENTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.05.2021 09:11
***BIOEN******IYP******ARSAN******HEKTS******PENTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARSAN, BIOEN, HEKTS, PENTA]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936321
BIST
11:191.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
11:198,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
11:1910,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0115
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
11:19490,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,87
|Açılış
|: 490,00
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler11:19
|DGGYO
|10,69
|1.641.715
|% 9,98
|
|YAPRK
|82,35
|2.230.922
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|157.277.457
|% 9,94
|
|CANTE
|6,14
|50.044.526
|% 9,84
|
|CEMAS
|1,44
|136.775.741
|% 9,09
|
|VAKFN
|11,34
|110.384.729
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|82.100.920
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,31
|66.921.610
|% -8,00
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|ISGSY
|16,58
|14.581.196
|% -6,70
|
|THYAO
|13,23
|309.312.433
|% -0,90
|
|PETKM
|6,53
|231.512.084
|% -1,51
|
|KRDMD
|8,53
|197.375.340
|% -0,58
|
|EREGL
|20,14
|170.179.693
|% 0,20
|
|TUPRS
|96,45
|166.857.595
|% 0,73
|
|CEMAS
|1,44
|136.775.741
|% 9,09
|
|YKBNK
|2,11
|99.929.907
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|157.277.457
|% 9,94
|
|PETKM
|6,53
|231.512.084
|% -1,51
|
|KARSN
|4,32
|141.561.608
|% -2,04
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3166
|8,3189
|% 0,47
|
|Euro
|10,0965
|10,0989
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,7245
|11,7833
|% 0,44
|
|Frank
|9,1626
|9,2178
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2125
|2,2236
|% 0,53
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,93
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,02
|69,02
|0,47
|