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***BIOEN* *KLVKS*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.10.2022 20:29
***BIOEN* *KLVKS*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BIOEN******KLVKS*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sürdürülebilir/Yeşil Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KLVKS

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.10.2022 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nin ("Tebliğ") m. 10/(3) hükmü ve SPK'nın 24.02.2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi çerçevesinde fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Türk Lirası cinsinden çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikaları ihraç edilmesine ve bu kira sertifikalarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, ihraççı kuruluş olarak Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 500.000.000,00 TL (BeşyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere çıkarılmasına bu kapsamda SPK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075687


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