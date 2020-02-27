BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2020 10:26
BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERGÜN BİLEN 25400 TRY 50,80
SACİT AKDEMİR 100 TRY 0,20
BÜLENT BEKİR TANIŞIR 23800 TRY 47,60
YAVUZ YEŞİL 100 TRY 0,20
HAYATİ KÜRDEŞOĞLU 100 TRY 0,20
SALİH ZEKİ ŞAHİN 100 TRY 0,20
SAİT RIZA ÇOLAK 100 TRY 0,20
VASFİYE ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEVİN 100 TRY 0,20
TOPLAM 50000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821933
BIST
11:20114.046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.125,37
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
11:206,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,1610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1680
En Düşük
6,1506
11:206,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0515
|Açılış
|: 6,7310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7490
En Düşük
6,6963
11:20326,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,33
|Açılış
|: 326,32
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|52,90
|16.646.387
|% 14,70
|
|HATEK
|10,91
|16.250.506
|% 12,13
|
|OYAYO
|3,29
|27.728.927
|% 11,90
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|ALGYO
|16,48
|55.784.705
|% -7,42
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|19.501
|% -6,39
|
|ALCAR
|57,50
|2.513.431
|% -6,35
|
|BJKAS
|2,61
|5.220.175
|% -6,12
|
|THYAO
|12,90
|527.490.823
|% -2,57
|
|KRDMD
|2,87
|304.208.282
|% -1,37
|
|IHLGM
|1,36
|246.031.464
|% 2,26
|
|ASELS
|28,46
|217.064.107
|% -1,86
|
|BRSAN
|12,51
|94.751.514
|% -4,50
|
|IHLGM
|1,36
|246.031.464
|% 2,26
|
|KRDMD
|2,87
|304.208.282
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,54
|81.008.954
|% 1,32
|
|KARSN
|1,86
|93.200.310
|% -4,12
|
|IHLAS
|0,83
|35.277.652
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9358
|7,9756
|% 0,21
|
|Frank
|6,3091
|6,3471
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6374
|1,6456
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|12,04
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,01
|52,01
|-0,80
|