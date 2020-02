BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ERGÜN BİLEN 25400 TRY 50,80SACİT AKDEMİR 100 TRY 0,20BÜLENT BEKİR TANIŞIR 23800 TRY 47,60YAVUZ YEŞİL 100 TRY 0,20HAYATİ KÜRDEŞOĞLU 100 TRY 0,20SALİH ZEKİ ŞAHİN 100 TRY 0,20SAİT RIZA ÇOLAK 100 TRY 0,20VASFİYE ÖZEV 100 TRY 0,20NURAY ÖZEV 100 TRY 0,20NURAY ÖZEVİN 100 TRY 0,20TOPLAM 50000 TRY 100