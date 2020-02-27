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BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2020 10:26
GÜNCEL HABERLER



BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERGÜN BİLEN 25400 TRY 50,80
SACİT AKDEMİR 100 TRY 0,20
BÜLENT BEKİR TANIŞIR 23800 TRY 47,60
YAVUZ YEŞİL 100 TRY 0,20
HAYATİ KÜRDEŞOĞLU 100 TRY 0,20
SALİH ZEKİ ŞAHİN 100 TRY 0,20
SAİT RIZA ÇOLAK 100 TRY 0,20
VASFİYE ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEVİN 100 TRY 0,20
TOPLAM 50000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821933


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 52,90 16.646.387 % 14,70  
HATEK 10,91 16.250.506 % 12,13  
OYAYO 3,29 27.728.927 % 11,90  
EKIZ 1,24 31.525 % 9,73  
BALAT 2,72 154.417 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9358 7,9756 % 0,21  
Frank 6,3091 6,3471 % 0,53  
Riyal 1,6374 1,6456 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 12,04  
Altın Gr. 327 327 2,61  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,18  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 52,01 52,01 -0,80  
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