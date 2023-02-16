BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.02.2023 12:51
BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERGÜN BİLEN 25500 TRY 51
SACİT AKDEMİR 100 TRY 0,20
BÜLENT BEKİR TANIŞIR 23800 TRY 47,60
YAVUZ YEŞİL 100 TRY 0,20
SALİH ZEKİ ŞAHİN 100 TRY 0,20
SAİT RIZA ÇOLAK 100 TRY 0,20
VASFİYE ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEVİN 100 TRY 0,20
TOPLAM 50000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114229
BIST
15:275.074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 123,17
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:2718,8466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:2720,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0375
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:271.113,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.114,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KONYA
|3.586,90
|18.784.595
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|214.586.393
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|515.624.752
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.323.461
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.270.500
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.556.993
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|28.927.093
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.416.675
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|500.543.051
|% -9,94
|
|THYAO
|143,40
|7.101.196.134
|% 2,50
|
|EREGL
|43,96
|5.836.393.366
|% 6,39
|
|TUPRS
|632,30
|4.064.609.098
|% 9,98
|
|SISE
|45,20
|3.111.007.646
|% 5,85
|
|ASELS
|58,95
|3.076.332.380
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,47
|3.022.485.560
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,35
|1.575.035.120
|% 4,59
|
|KRDMD
|19,23
|2.992.307.238
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,52
|1.063.824.166
|% 4,44
|
|EREGL
|43,96
|5.836.393.366
|% 6,39
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8338
|18,8379
|% -0,06
|
|Euro
|20,1766
|20,1956
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6532
|22,7668
|% 0,20
|
|Frank
|20,3633
|20,4860
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0109
|5,0360
|% 0,03
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.566
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.696
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,20
|