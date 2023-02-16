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BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.02.2023 12:51
BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERGÜN BİLEN 25500 TRY 51
SACİT AKDEMİR 100 TRY 0,20
BÜLENT BEKİR TANIŞIR 23800 TRY 47,60
YAVUZ YEŞİL 100 TRY 0,20
SALİH ZEKİ ŞAHİN 100 TRY 0,20
SAİT RIZA ÇOLAK 100 TRY 0,20
VASFİYE ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEVİN 100 TRY 0,20
TOPLAM 50000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114229


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BIST En Aktif Hisseler15:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 3.586,90 18.784.595 % 10,00  
OYAKC 30,14 214.586.393 % 10,00  
KRDMA 19,05 515.624.752 % 9,99  
SAMAT 20,58 35.323.461 % 9,99  
NIBAS 19,04 9.270.500 % 9,99  
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15:25 Alış Satış %  
Dolar 18,8338 18,8379 % -0,06  
Euro 20,1766 20,1956 % 0,19  
Sterlin 22,6532 22,7668 % 0,20  
Frank 20,3633 20,4860 % 0,23  
Riyal 5,0109 5,0360 % 0,03  
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15:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 0,69  
Altın Gr. 1.113 1.114 -0,37  
Cumhuriyet 7.527 7.641 10,00  
Tam 7.566 7.622 -13,00  
Yarım 3.696 3.730 -6,00  
Çeyrek 1.848 1.865 -3,00  
Gümüş.Ons 21,57 21,61 -0,06  
Gümüş Gr. 13,07 13,08 -0,05  
B. Petrol 85,58 85,58 0,20  
Seans Raporu 15:25
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