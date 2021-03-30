BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2021 17:57
BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERGUN ŞENLİK 149950 TRY 74,98
OLCAY ÇELİK 5000 TRY 2,50
NACİ KESKİN 10000 TRY 5
MİTHAT HIZLI 10000 TRY 5
HARUN BAŞTÜRK 10000 TRY 5
MİKTAT KESKİN 5000 TRY 2,5
HİKMET KABUK 25 TRY 0,01
ORHAN İYİLER 25 TRY 0,01
MUSTAFA KOÇ 5000 TRY 2,50
NUR EKESAN 5000 TRY 2,50
TOPLAM 200000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ERGUN ŞENLİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 74.98
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ERGUN ŞENLİK
NACİ KESKİN
HİKMET KABUK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921889
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0744
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1500
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0516
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
9,9109
En Düşük
9,6799
18:05452,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,64
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2451
|8,2489
|% -0,89
|
|Euro
|9,6853
|9,7227
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,3332
|11,3900
|% -0,71
|
|Frank
|8,6864
|8,7387
|% -1,37
|
|Riyal
|2,1918
|2,2028
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|22,54
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,46
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-1,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203