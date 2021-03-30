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BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.03.2021 17:57



BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERGUN ŞENLİK 149950 TRY 74,98
OLCAY ÇELİK 5000 TRY 2,50
NACİ KESKİN 10000 TRY 5
MİTHAT HIZLI 10000 TRY 5
HARUN BAŞTÜRK 10000 TRY 5
MİKTAT KESKİN 5000 TRY 2,5
HİKMET KABUK 25 TRY 0,01
ORHAN İYİLER 25 TRY 0,01
MUSTAFA KOÇ 5000 TRY 2,50
NUR EKESAN 5000 TRY 2,50
TOPLAM 200000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ERGUN ŞENLİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 74.98

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ERGUN ŞENLİK
NACİ KESKİN
HİKMET KABUK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921889


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Altın Gr. 453 453 1,59  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,41 24,46 0,41  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,05  
B. Petrol 62,83 62,83 -1,34  
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