BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2022 17:43
BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.birlesimneks.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@birlesimneks.com
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş JPA INTERNATIONAL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076586
BIST
18:004.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 36,45
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0018,2386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0461
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
18:00975,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,33
|Açılış
|: 975,13
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAREL
|23,32
|137.897.276
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.895.840
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|39.640.864
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.945.869
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|97.011.697
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,09
|128.056.001
|% -9,61
|
|CMBTN
|395,20
|63.573.056
|% -8,45
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,20
|10.207.535.061
|% 1,39
|
|TUPRS
|408,90
|5.224.243.752
|% 3,52
|
|ASELS
|34,50
|4.586.902.686
|% -3,85
|
|SASA
|136,70
|4.399.787.253
|% 8,15
|
|PETKM
|13,94
|2.592.276.621
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,52
|1.648.269.318
|% -0,44
|
|ISCTR
|8,67
|2.529.047.459
|% -3,34
|
|YKBNK
|8,75
|2.358.759.765
|% -1,91
|
|ODAS
|8,66
|1.684.985.001
|% 2,36
|
|TSKB
|3,04
|600.843.851
|% -2,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6115
|18,6207
|% 0,02
|
|Euro
|18,2127
|18,2386
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8204
|20,9248
|% -1,58
|
|Frank
|18,3527
|18,4633
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9381
|4,9628
|% -0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-6,30
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.556
|6.620
|-57,00
|
|Yarım
|3.194
|3.237
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,06
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|-1,06
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem