BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.birlesimneks.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@birlesimneks.comYetkilendirme ve Lisans BilgileriYabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş JPA INTERNATIONALhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076586BIST