BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği









BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanBİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.Yeni UnvanBİRLEŞİM NEKS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi07/02/2023AçıklamalarŞirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Unvanı" başlıklı 2. maddesi 31.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup Şirket unvanı "BİRLEŞİM NEKS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130167BIST