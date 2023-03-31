BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği
31.03.2023 13:14
BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Yeni Unvan
BİRLEŞİM NEKS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
07/02/2023
Açıklamalar
Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Unvanı" başlıklı 2. maddesi 31.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup Şirket unvanı "BİRLEŞİM NEKS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130167
BIST
15:184.830
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -65,76
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:1819,1825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:1820,9137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0247
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:181.220,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.220,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:18
|EKSUN
|86,50
|36.767.517
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|42.628.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.306.834
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.681.289
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.041.921
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,11
|116.114.310
|% -9,71
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|TUPRS
|540,80
|1.578.202.797
|% 0,33
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|EREGL
|35,66
|1.345.351.489
|% -0,72
|
|ASTOR
|50,70
|1.307.597.671
|% -5,41
|
|SKBNK
|2,48
|542.518.204
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|ISCTR
|13,25
|1.074.918.660
|% -2,00
|
|EKGYO
|6,26
|438.258.961
|% -2,19
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1777
|19,1825
|% 0,08
|
|Euro
|20,8974
|20,9137
|% -0,12
|
|Sterlin
|23,6642
|23,7829
|% -0,06
|
|Frank
|20,8464
|20,9720
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0952
|5,1208
|% 0,07
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,65
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.244
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.042
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.021
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,70
|78,70
|0,10
|
Seans Raporu
15:18
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15:33BSOKE
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 063, 483 adet işlem
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15:32XU100
Endeks 4, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 26, 288.00 milyon TL de
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15:32EMKEL
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 855, 997 adet işlem