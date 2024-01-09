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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.01.2024 15:12
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi için SPK Onayı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Denkleştirme Ödemesi 0
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hiz. A.Ş Borsa'da İşlem Görmeyen 74,56 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
BIZIM, TREBZMT00017 60.000.000 20.476.074 0 80.476.074 BIZIM, TREBZMT00017
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 60.000.000 TL 20.476.074 TL 0 TL 80.476.074 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.01.2024
Sermaye Tescil Tarihi 29.12.2023
Pay Dağıtım Tarihi 09.01.2024
Ödeme Tarihi 11.01.2024 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000,-TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000,-TL'ndan 80.476.074,-TL'na artırılması sebebiyle yapmış olduğumuz İhraç Belgesi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2024 tarih ve E-29833736-106.02.02-47763 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. İşlem kapsamındaki pay dağıtım tarihleri ve SPK onaylı ihraç belgesi yukarıda belirtilmiştir.
Yıldız Holding A.Ş.'nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %90'ına karşılık gelen 100.312.425,-TL nominal değerli paylar, Şirketimiz tarafından devralınmaktadır. Söz konusu G2M paylarına karşılık, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin arttırılan 20.476.074-TL Nominal değerli payları Yıldız Holding A.Ş.'ye tahsis edilmektedir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf - Diğer
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236138


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