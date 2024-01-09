***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi için SPK Onayı AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Denkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviG2M Eksper Satış ve Dağıtım Hiz. A.Ş Borsa'da İşlem Görmeyen 74,56 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriBIZIM, TREBZMT00017 60.000.000 20.476.074 0 80.476.074 BIZIM, TREBZMT00017Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 60.000.000 TL 20.476.074 TL 0 TL 80.476.074 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.09.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 04.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.01.2024Sermaye Tescil Tarihi 29.12.2023Pay Dağıtım Tarihi 09.01.2024Ödeme Tarihi 11.01.2024 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000,-TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000,-TL'ndan 80.476.074,-TL'na artırılması sebebiyle yapmış olduğumuz İhraç Belgesi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2024 tarih ve E-29833736-106.02.02-47763 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. İşlem kapsamındaki pay dağıtım tarihleri ve SPK onaylı ihraç belgesi yukarıda belirtilmiştir.Yıldız Holding A.Ş.'nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %90'ına karşılık gelen 100.312.425,-TL nominal değerli paylar, Şirketimiz tarafından devralınmaktadır. Söz konusu G2M paylarına karşılık, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin arttırılan 20.476.074-TL Nominal değerli payları Yıldız Holding A.Ş.'ye tahsis edilmektedir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf - DiğerEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236138BIST