***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından08.09.2023 tarihinde alınan karar ile, Yıldız Holding A.Ş.'nin %90'ına sahip olduğu g2m EKSPER Satış ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin paylarının iştirak yöntemiyle kısmi bölünme suretiyle devralınması nedeniyle şirketimiz sermayesinin 20.476.074.- TL artırım ile 60.000.000- TL'den 80.476.074- TL'ye artırılmasına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, bölünme suretiyle devralmaya ilişkin olarak duyuru metninin onaylanması ile bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak ayni sermaye artışı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili için SPK'ya başvurulmasına esas sözleşme tadili için T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal iznin alınmasını takiben esas sözleşme tadil metninin bölünme sözleşmesi ve bölünme raporunun onaylanması için yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ihraç belgesi onayı için SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193368BIST