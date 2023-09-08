***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.09.2023 18:47
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
08.09.2023 tarihinde alınan karar ile, Yıldız Holding A.Ş.'nin %90'ına sahip olduğu g2m EKSPER Satış ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin paylarının iştirak yöntemiyle kısmi bölünme suretiyle devralınması nedeniyle şirketimiz sermayesinin 20.476.074.- TL artırım ile 60.000.000- TL'den 80.476.074- TL'ye artırılmasına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, bölünme suretiyle devralmaya ilişkin olarak duyuru metninin onaylanması ile bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak ayni sermaye artışı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili için SPK'ya başvurulmasına esas sözleşme tadili için T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal iznin alınmasını takiben esas sözleşme tadil metninin bölünme sözleşmesi ve bölünme raporunun onaylanması için yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ihraç belgesi onayı için SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193368
BIST
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18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,37
|Açılış
|: 8.371
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|Önceki Kapanış
|: 8.338
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8.296
En Yüksek
8.398
18:0526,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0494
|Açılış
|: 26,8200
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|Önceki Kapanış
|: 26,8400
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26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 28,8000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7000
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29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.656,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.656,96
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|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
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1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8461
|26,8511
|% 0,18
|
|Euro
|28,7388
|28,7616
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,3945
|33,5620
|% 0,17
|
|Frank
|29,9547
|30,1352
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1365
|7,1723
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|2,22
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.009
|11.130
|21,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|0,79
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