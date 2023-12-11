***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşme'sinin 6 nolu maddesinin değişiklik tasarısına yönelik Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz 08.12.2023 tarihi itibarıyla onaylanmış ve bugün (11.12.2023) tarihi itibarıyla tarafımıza ulaşmıştır. Onay yazısı ve onaylı tadil metni ektedir.Tadil tasarısı 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224604BIST