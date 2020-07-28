***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.002 123.850.002Transferler14 21.637.496 -21.637.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -2.298.096 10.550.609 8.252.513 8.252.513Kar Payları14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -13.982.765 10.037.476 55.160.187 10.550.609 121.802.514 121.802.514Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558Transferler14 33.075.535 -33.075.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -1.486.582 11.203.609 9.717.027 9.717.027Kar Payları14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -18.521.230 12.179.669 77.824.645 11.203.609 142.723.701 142.723.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.618.884 123.431.893Dönem Karı (Zararı)11.203.609 10.550.609Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.540.614 87.434.568Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 36.393.292 31.932.480Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.726.035 1.314.966Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 1.314.966Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.726.035 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 15.825.358 27.934.760Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 22.634.206 16.352.171Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 2.970.591 3.460.138Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 1.744.760 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.753.628 6.440.053İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.482.916 39.668.775Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.104.399 -17.345.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.434.191 12.745Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -89.023.210 -61.348.018Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.156.278 5.546.831Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.359.013 99.740.008Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.841.981 13.062.937Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları111.227.139 137.653.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -12.023.817 -11.948.102Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -2.584.438 -2.273.957YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-583.465 23.405.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.720 71.534Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 99.720 71.534Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.786.514 -15.263.566Alınan Faiz19 24.103.329 38.597.679FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.487.405 -23.523.628Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-138.453 49.785.654Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6,23 0 55.078.537Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -138.453 -5.292.883Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.353.579 -28.863.008Ödenen Faiz20 -25.995.373 -44.446.274YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.548.014 123.313.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 41.548.014 123.313.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 402.750.436 277.627.501DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 444.298.450 400.941.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 444.298.450 402.750.436Ticari Alacaklar85.664.061 62.616.154İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 2.369.239 492.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 83.294.822 62.123.885Diğer Alacaklar334.606 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 334.606 0Stoklar7 383.725.729 296.428.554Peşin Ödenmiş Giderler8 8.359.264 6.103.547Diğer Dönen Varlıklar600.000 0ARA TOPLAM922.982.110 767.898.691TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR922.982.110 767.898.691DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.915.990 2.416.405İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.915.990 2.416.405Maddi Duran Varlıklar9 192.441.299 174.410.656Kullanım Hakkı Varlıkları9 166.647.628 156.955.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 33.512.699 38.323.354Peşin Ödenmiş Giderler8 3.405.044 504.483Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.081.596 137.795TOPLAM DURAN VARLIKLAR400.004.256 372.747.905TOPLAM VARLIKLAR1.322.986.366 1.140.646.596KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar62.032.982 57.312.498İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 190.310 190.400Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 190.310 190.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 61.842.672 57.122.098Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 61.842.672 57.122.098Ticari Borçlar875.642.554 751.694.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 157.434.720 150.930.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 718.207.834 600.763.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 12.955.227 13.237.201Diğer Borçlar8.505.352 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 8.505.352 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.426.524 1.702.749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.306.634 585.700Kısa Vadeli Karşılıklar45.648.522 28.858.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 15.519.474 11.717.973Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 30.129.048 17.140.172Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.552.843 7.319.374İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.000 14.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.538.843 7.305.374ARA TOPLAM1.025.070.638 860.710.332TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.025.070.638 860.710.332UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar128.828.541 115.096.854İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 567.142 579.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 567.142 579.441İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 128.261.399 114.517.413Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 128.261.399 114.517.413Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 706.592 971.563Uzun Vadeli Karşılıklar25.656.894 22.592.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 25.656.894 22.592.289TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.192.027 138.660.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.180.262.665 999.371.038ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.723.701 141.275.558Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Sermaye Avansı13.570.500 13.570.500Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -18.521.230 -17.034.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 12.179.669 12.179.669Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler14 12.179.669 12.179.669Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 77.824.645 53.017.994Net Dönem Karı veya Zararı11.203.609 33.075.535TOPLAM ÖZKAYNAKLAR142.723.701 141.275.558TOPLAM KAYNAKLAR1.322.986.366 1.140.646.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.506.006.298 2.148.283.526 1.328.235.314 1.124.638.824Satışların Maliyeti15 -2.238.621.226 -1.895.993.285 -1.192.272.769 -990.435.025TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)267.385.072 252.290.241 135.962.545 134.203.799BRÜT KAR (ZARAR)267.385.072 252.290.241 135.962.545 134.203.799Genel Yönetim Giderleri16,17 -29.728.121 -22.909.705 -15.368.221 -11.744.297Pazarlama Giderleri16,17 -166.947.089 -133.218.970 -82.925.414 -68.858.593Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 6.662.988 14.781.565 3.459.859 7.055.423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -41.629.227 -80.580.213 -21.417.936 -43.979.456ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.743.623 30.362.918 19.710.833 16.676.876Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 26.912.872 38.597.679 13.239.673 19.593.482Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1.744.760 0 -1.666.934 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.911.735 68.960.597 31.283.572 36.270.358Finansman Giderleri20 -46.737.535 -54.949.850 -22.702.795 -28.252.003SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.174.200 14.010.747 8.580.777 8.018.355Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.970.591 -3.460.138 -1.187.145 -1.284.953Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -3.542.747 -7.352.181 -2.395.887 -4.025.519Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 572.156 3.892.043 1.208.742 2.740.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.203.609 10.550.609 7.393.632 6.733.402DÖNEM KARI (ZARARI)11.203.609 10.550.609 7.393.632 6.733.402Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.203.609 10.550.609 7.393.632 6.733.402Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kar/Zarar 22 0,19000000 0,17900000 0,12500000 0,11400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.486.582 -2.298.096 -186.699 -495.091Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-1.858.227 -2.872.620 -233.374 -618.863Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler371.645 574.524 46.675 123.772Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 371.645 574.524 46.675 123.772Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.486.582 -2.298.096 -186.699 -495.091TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.717.027 8.252.513 7.206.933 6.238.311Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.717.027 8.252.513 7.206.933 6.238.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862858BIST