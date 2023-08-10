***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 13 Mart 2023 tarihinde %60 (+/-5 yüzde puan) olarak kamuya açıkladığı satış büyümesi (sigara ve şeker hariç) beklentisinin, %65 (+/- 5 yüzde puan) olarak yukarı yönde revize edilmesine yine aynı tarihte %5-%6 aralığında açıkladığı FAVÖK marjının %4-%5 aralığında güncellenmesine ve söz konusu revizyonların geleceğe yönelik beklentilerin güncellenmesi kapsamında kamuya açıklanmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184115BIST