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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.12.2023 16:46
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.11.2023
Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yıldız Holding A.Ş aktifinde kayıtlı G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("g2m")'nin sermayesinin %90'ına denk gelen toplam 100.312.425 TL nominal değerli g2m paylarının, Yıldız Holding A.Ş. tarafından iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun okunması ve görüşülerek karara bağlanması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname-TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname-ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.12.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın kararları T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230652


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BORLS 33,22 96.583.107 % 10,00  
ONCSM 149,60 141.744.206 % 10,00  
DIRIT 11,44 1.625.910 % 10,00  
KCAER 30,16 128.253.081 % 9,99  
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Euro 32,7301 32,7481 % 0,23  
Sterlin 37,5289 37,7171 % 0,45  
Frank 35,1662 35,3780 % 1,25  
Riyal 7,8613 7,9007 % 0,46  
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Gümüş ONS 23,80 23,84 % 0,66  
Platin 1.004,75 1.008,70 % 0,66  
Paladyum 1.110,45 1.116,19 % 0,66  
Brent Pet. 77,70 77,70 % 0,66  
Altın Ons 2.063,64 2.064,00 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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