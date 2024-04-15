***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2024 22:45
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Grubunun Mali İşler Direktörü (Grup CFO) pozisyonuna Sayın Emir YILMAZOĞLU atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272405
BIST
'
18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0334
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4444
En Düşük
32,3726
18:0534,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0115
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5095
En Düşük
34,4300
18:052.483,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,55
|Açılış
|: 2.483,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.486,15
En Düşük
2.480,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3983
|32,4444
|% 0,10
|
|Euro
|34,4498
|34,5057
|% 0,03
|
|Sterlin
|40,2739
|40,4758
|% 0,01
|
|Frank
|35,4754
|35,6532
|% -0,07
|
|Riyal
|8,6274
|8,6707
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,85
|28,91
|% 0,66
|
|Platin
|971,80
|974,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,00
|1.038,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,38
|90,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.382,54
|2.383,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
-
17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem