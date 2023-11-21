***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSEÇ MARKETÇİLİK A.Ş. Perakende Ticaret, Tedarik, Bayilik 50000 45000 TRY 90 Bağlı OrtaklıkTRYTRYTRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219216BIST