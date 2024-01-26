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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.01.2024 18:14
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 80476074 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SEÇ MARKETÇİLİK A.Ş. Perakende Ticaret, Tedarik, Bayilik 50000 45000 TRY 90 Bağlı Ortaklık
G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Ev Dışı Tüketim Sektörü Tedarik, Dağıtım ve Lojistik Hizmetleri 111458250 100312425 TRY 90 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243088


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 742,50 682.818.275 % 10,00  
ORMA 149,70 8.248.743 % 9,99  
DIRIT 19,82 9.443.437 % 9,99  
KBORU 138,80 300.280.491 % 9,98  
VAKFN 5,84 202.369.666 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2308 30,2809 % 0,13  
Euro 32,8794 32,9847 % 0,31  
Sterlin 38,3945 38,5870 % 0,17  
Frank 34,9150 35,1253 % 0,49  
Riyal 8,0525 8,0929 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,75 22,77 % 0,66  
Platin 917,10 918,61 % 0,66  
Paladyum 961,30 965,39 % 0,66  
Brent Pet. 81,77 81,77 % 0,66  
Altın Ons 2.016,64 2.016,84 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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