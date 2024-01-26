***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 80476074 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSEÇ MARKETÇİLİK A.Ş. Perakende Ticaret, Tedarik, Bayilik 50000 45000 TRY 90 Bağlı OrtaklıkG2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Ev Dışı Tüketim Sektörü Tedarik, Dağıtım ve Lojistik Hizmetleri 111458250 100312425 TRY 90 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243088BIST