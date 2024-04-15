***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2024 22:45
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Işıl Bük Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü 0216 - 559 1060 ir@bizimtoptan.com.tr / isil.buk@bizimtoptan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203758 / 701033
Emir Yılmazoğlu Yatırımcı İlişkileri Üyesi / Grup CFO 0216 - 559 1060 ir@bizimtoptan.com.tr / emir.yilmazoglu@bizimtoptan.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN BALCI CEO (Genel Müdür) Yönetici Ülker Bisküvi A.Ş. Ticaret Genel Müdürü
EMİR YILMAZOĞLU Grup CFO (Grup Finans Direktörü) Yönetici
ÖNDER ARIKAN CFO (Finans Direktörü) Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272406
BIST