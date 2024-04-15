***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoIşıl Bük Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü 0216 - 559 1060 ir@bizimtoptan.com.tr / isil.buk@bizimtoptan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203758 / 701033Emir Yılmazoğlu Yatırımcı İlişkileri Üyesi / Grup CFO 0216 - 559 1060 ir@bizimtoptan.com.tr / emir.yilmazoglu@bizimtoptan.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHÜSEYİN BALCI CEO (Genel Müdür) Yönetici Ülker Bisküvi A.Ş. Ticaret Genel MüdürüEMİR YILMAZOĞLU Grup CFO (Grup Finans Direktörü) YöneticiÖNDER ARIKAN CFO (Finans Direktörü) Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272406BIST