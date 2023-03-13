***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123927BIST