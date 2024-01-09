***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [BIZIM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin, Yıldız Holding A.Ş'nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. paylarını devralması nedeniyle ihraç edilen 20.476.074 TL nominal değerli payların dağıtımına 09.01.2024 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 09.01.2024 tarihinde KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236138), 10.01.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin paylarının sayısı 80.476.074 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır. 21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. paylarının 09.01.2024 tarihli kapanış fiyatı, 10.01.2024 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237248BIST