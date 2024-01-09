***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
09.01.2024 19:11
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIZIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin, Yıldız Holding A.Ş'nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. paylarını devralması nedeniyle ihraç edilen 20.476.074 TL nominal değerli payların dağıtımına 09.01.2024 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 09.01.2024 tarihinde KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236138), 10.01.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin paylarının sayısı 80.476.074 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır. 21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. paylarının 09.01.2024 tarihli kapanış fiyatı, 10.01.2024 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237248
BIST
'
18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0707
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9439
En Düşük
29,7686
18:0532,7463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0179
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
18:051.954,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.954,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|HALKB
|13,79
|470.069.990
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9358
|29,9412
|% 0,24
|
|Euro
|32,7356
|32,7463
|% -0,05
|
|Sterlin
|37,9274
|38,1176
|% -0,14
|
|Frank
|34,9925
|35,2033
|% -0,31
|
|Riyal
|7,9595
|7,9994
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|934,64
|937,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,98
|975,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,66
|77,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,96
|2.029,26
|% 0,66
|