***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292Transferler1.651.119 -307.362.527 305.711.408Dönem Karı (Zararı)-246.175.201 -246.175.201 -246.175.201Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.404 128.404 128.404Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.617.241 3.205.375 -1.057.728.119 -246.175.201 -1.061.218.089 -1.061.218.089Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.280.683 -478.984.979 477.704.296 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-277.738.491 -277.738.491 -277.738.491Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-360.779 -360.779 -360.779Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -2.056.736 4.486.058 -1.536.713.098 -277.738.491 -1.570.925.170 -1.570.925.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-206.752.377 41.698.750Dönem Karı (Zararı)-277.738.491 -246.175.201Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler267.945.248 214.055.884Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler51.705.325 57.398.564Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-17.863.233 581.302Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler383.380 581.302Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-18.246.613 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler60.911.474 14.593.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler298.917 -24.672Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.446.689 13.672.383Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23.165.868 945.555Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler116.255.041 128.573.617Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-129.891.150 -86.690.422Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler244.019.757 214.092.763Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.126.434 1.171.276Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler48.822.521 5.384.348Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.090.568 3.190.678Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-7.831.321 13.882.209Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8.854.873 -9.548.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-196.639.755 74.877.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.130.710 40.374.823İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-49.130.710 40.374.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.112.537 -14.390.446İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.112.537 -14.390.446Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.523.455 -328.401Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.803.939 41.966.705İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.803.939 41.966.705Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-95.069.114 7.255.230İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-95.069.114 7.255.230Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-206.432.998 42.758.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-319.379 -1.059.844YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI63.292.479 -241.471.837Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.708.321 18.429.342Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.636.398Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.708.321 16.792.944Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.835.255 -71.911.850Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-955.078 -1.483.549Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.880.177 -70.428.301Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler69.345.406 -191.259.187İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler69.345.406 -191.259.187Alınan Faiz5.074.007 3.269.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI143.566.220 198.479.916Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri366.355.951 393.052.961Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-216.529.129 -14.413.374Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.199.995 -5.026.930Ödenen Faiz-2.060.607 -175.132.741YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)106.322 -1.293.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)106.322 -1.293.171DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.280 1.614.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 174.602 321.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2021 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 174.602 68.280Finansal Yatırımlar15.699.716 7.133.805Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri15.699.716 7.133.805Ticari Alacaklar105.844.735 49.266.084İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar105.844.735 49.266.084Diğer Alacaklar1.016.068.824 962.193.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.016.068.824 962.136.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 56.733Stoklar16.088.415 14.564.960Peşin Ödenmiş Giderler19.339.619 4.325.715Diğer Dönen Varlıklar16.173.202 4.768.264ARA TOPLAM1.189.389.113 1.042.320.212TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.189.389.113 1.042.320.212DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar1.095.961 1.373.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.095.961 1.373.662Maddi Duran Varlıklar228.760.201 239.070.807Kullanım Hakkı Varlıkları26.322.717 30.928.520Maddi Olmayan Duran Varlıklar71.047.802 88.442.708Peşin Ödenmiş Giderler3.011.274 1.549.056Ertelenmiş Vergi Varlığı5.951.281 5.880.600TOPLAM DURAN VARLIKLAR336.189.274 367.245.391TOPLAM VARLIKLAR1.525.578.387 1.409.565.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 388.148.083 94.454.852Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları308.235.071 228.245.882İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları308.235.071 228.245.882Banka Kredileri5 307.345.284 224.992.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar889.787 3.253.070Ticari Borçlar299.881.888 289.432.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar299.881.888 289.432.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar231.441.921 351.128.877Diğer Borçlar3.364.022 35.263.933İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.364.022 35.263.933Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)94.437.497 86.034.830Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.085.424 6.721.181Kısa Vadeli Karşılıklar83.110.953 22.574.221Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar83.110.953 22.574.221Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler65.281.442 66.437.691ARA TOPLAM1.480.986.301 1.180.294.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.480.986.301 1.180.294.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.417.425.307 1.379.894.861İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.417.425.307 1.379.894.861Banka Kredileri5 1.411.373.581 1.372.240.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.051.726 7.654.049Ticari Borçlar4.448.645 29.701.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.448.645 29.701.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar151.215.405 55.310.439Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.691.131 54.497.013Uzun Vadeli Karşılıklar2.736.768 2.320.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.736.768 2.320.626Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 372.625TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.615.517.256 1.522.097.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.096.503.557 2.702.391.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.570.925.170 -1.292.825.900Ödenmiş Sermaye240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.056.736 -1.695.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.056.736 -1.695.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.056.736 -1.695.957Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.486.058 3.205.375Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.536.713.098 -1.057.728.119Net Dönem Karı veya Zararı-277.738.491 -477.704.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.570.925.170 -1.292.825.900TOPLAM KAYNAKLAR1.525.578.387 1.409.565.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 359.917.505 402.451.233 118.090.994 128.399.739Satışların Maliyeti8 -369.885.435 -441.088.421 -172.506.230 -133.857.454TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-9.967.930 -38.637.188 -54.415.236 -5.457.715BRÜT KAR (ZARAR)-9.967.930 -38.637.188 -54.415.236 -5.457.715Genel Yönetim Giderleri-9.861.131 -22.357.995 -3.171.534 -2.928.357Pazarlama Giderleri-16.876.313 -22.402.594 -5.648.229 -6.483.875Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 33.961.987 2.486.733 539.888 -7.241.758Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -110.371.132 -31.731.604 12.038.634 -16.923.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-113.114.519 -112.642.648 -50.656.477 -39.034.753Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.854.873 3.652.873 0 -1.621.242FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-104.259.646 -108.989.775 -50.656.477 -40.655.995Finansman Gelirleri130.325.121 88.058.340 49.431.063 14.964.930Finansman Giderleri-296.713.398 -222.053.088 -45.876.989 -68.141.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-270.647.923 -242.984.523 -47.102.403 -93.832.635Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.090.568 -3.190.678 -2.872.007 -673.823Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.085.424 -5.975.556 -1.746.916 -1.841.564Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.144 2.784.878 -1.125.091 1.167.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-277.738.491 -246.175.201 -49.974.410 -94.506.458DÖNEM KARI (ZARARI)-277.738.491 -246.175.201 -49.974.410 -94.506.458Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-277.738.491 -246.175.201 -49.974.410 -94.506.458Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-360.779 128.404 -170.280 -173.071Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-436.604 13.331 -201.164 -190.165Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.825 115.073 30.884 17.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi75.825 115.073 30.884 17.094Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-360.779 128.404 -170.280 -173.071TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-278.099.270 -246.046.797 -50.144.690 -94.679.529Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-278.099.270 -246.046.797 -50.144.690 -94.679.529http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926446BIST