***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
15.09.2022 18:35
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2021 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 26
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 0
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 3.514.644.939
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı
17:483.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -5,15
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:4818,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 90,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 90,8600
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:4818,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0774
|Açılış
|: 14,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3700
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:4811,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,18
|Açılış
|: 11,46
|
|Önceki Kapanış
|: 11,27
|
11,49
En Düşük
11,04
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SARKY
|19,14
|116.668.242
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|34.727.903
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|77.170.333
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.689.193.818
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|59.569.472
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.368.519
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,13
|7.132.350.777
|% -5,09
|
|ISCTR
|8,74
|6.158.352.890
|% -4,59
|
|YKBNK
|7,21
|5.856.814.715
|% 1,84
|
|ASELS
|33,92
|5.732.693.871
|% 0,18
|
|GARAN
|21,72
|4.591.775.964
|% -9,35
|
|YKBNK
|7,21
|5.856.814.715
|% 1,84
|
|ISCTR
|8,74
|6.158.352.890
|% -4,59
|
|EKGYO
|4,35
|2.734.749.027
|% 9,30
|
|AKBNK
|12,13
|7.132.350.777
|% -5,09
|
|HALKB
|9,94
|2.689.193.818
|% -9,96
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2727
|18,2857
|% 0,11
|
|Euro
|18,3328
|18,3425
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,8484
|20,9529
|% -0,20
|
|Frank
|18,9244
|19,0384
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,06
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|13,01
|
|Altın Gr.
|987
|987
|9,28
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.698
|6.777
|65,00
|
|Yarım
|3.264
|3.313
|32,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.656
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,19
|
|B. Petrol
|92,15
|92,15
|1,29
|
Seans Raporu
17:48
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17:59PRKME
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