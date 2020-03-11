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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.03.2020 18:12
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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mülkiyeti Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı'na ait olan Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesinde yer alan 2050 m² alanlı yapının kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 45. maddesine göre düzenlenen ihale  neticesinde bahse konu yapı 3 yıl süreyle Şirketimizce kiralanmıştır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827173


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Riyal 1,6466 1,6549 % 0,68  
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Altın Gr. 328 328 1,46  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,85 16,89 -0,02  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,01  
B. Petrol 36,02 36,02 -1,20  
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