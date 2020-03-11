***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMülkiyeti Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı'na ait olan Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesinde yer alan 2050 m² alanlı yapının kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 45. maddesine göre düzenlenen ihale neticesinde bahse konu yapı 3 yıl süreyle Şirketimizce kiralanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827173BIST