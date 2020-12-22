***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Erdal Torunoğulları, Sn. Cenk Sümer, Sn. Celal Aral, Sn. Emre Kocadağ, Sn. Kemal Erdoğan ve Sn. Fikri Şener 22.12.2020 (bugün) tarihinde, 23.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürdürmekte oldukları Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmak istediklerini Şirketimize bildirmişlerdir. Kamuyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894289BIST