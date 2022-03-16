***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 11:01
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010781
BIST
11:232.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,98
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.090
11:2314,6549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0443
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
11:2316,1334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0444
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
11:23901,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,94
|Açılış
|: 901,13
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler11:21
|PKENT
|436,90
|3.303.838
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|11.068.303
|% 9,92
|
|OYAKC
|9,14
|85.515.176
|% 6,78
|
|SANFM
|30,28
|5.047.780
|% 6,25
|
|SILVR
|7,13
|5.998.077
|% 5,79
|
|ORCAY
|23,10
|27.538.427
|% -9,98
|
|PENTA
|313,00
|35.773.518
|% -6,51
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|RAYSG
|12,50
|1.428.645
|% -3,25
|
|THYAO
|27,94
|1.459.437.798
|% 1,01
|
|KRDMD
|14,53
|726.794.306
|% 0,69
|
|EREGL
|34,48
|362.893.302
|% 0,76
|
|KOZAL
|137,20
|327.117.109
|% 1,40
|
|FROTO
|277,70
|279.423.504
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,21
|198.008.053
|% 1,84
|
|ODAS
|1,60
|125.473.357
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,82
|267.953.479
|% 0,00
|
|THYAO
|27,94
|1.459.437.798
|% 1,01
|
|KRDMD
|14,53
|726.794.306
|% 0,69
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6410
|14,6516
|% -0,32
|
|Euro
|16,1078
|16,1306
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,0951
|19,1908
|% -0,06
|
|Frank
|15,5562
|15,6499
|% 0,07
|
|Riyal
|3,8973
|3,9168
|% -0,20
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-2,56
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,08
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,97
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866