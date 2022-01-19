***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.01.2022 20:55
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/01/2022
Karar Sayısı
2022/3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 19.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.06.2021 - 30.11.2021 dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolarının ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. İbrahim Burak Aslanoğlu Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Başkanı
Kerem Gürel Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995228
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|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|36.363.084
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
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|% 10,00
|
|TETMT
|507,60
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|% 9,99
|
|EMNIS
|31,48
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|% 9,99
|
|CRDFA
|2,70
|39.644.228
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.769.003
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|14.414.768
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.624.310
|% -9,87
|
|THYAO
|27,40
|4.362.449.165
|% 1,93
|
|KRDMD
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|3.826.551.152
|% 3,80
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|SISE
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|2.955.011.049
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
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|
|YKBNK
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|2.692.961.250
|% 7,87
|
|EKGYO
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|% 3,78
|
|KRDMD
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|2.413.584.745
|% 5,03
|
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|3.151.535.043
|% 4,43
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3799
|13,3817
|% -1,09
|
|Euro
|15,1731
|15,2476
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,2350
|18,3265
|% -0,55
|
|Frank
|14,5993
|14,6873
|% -0,64
|
|Riyal
|3,5664
|3,5843
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|26,97
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,87
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,49
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,20
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|1,18
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