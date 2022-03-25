***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
25.03.2022 15:13
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Valerien Alexandre Ismael
Sözleşme Tarihi
25.03.2022
Sözleşme Süresi
Açıklamada Belirtilmiştir
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012997
BIST
15:062.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,28
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:0614,8417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0175
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:0616,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0308
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:06932,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,25
|Açılış
|: 932,43
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:06
|PKENT
|255,60
|116.127.492
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.635.408
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.806.264
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,78
|26.256.643
|% 9,02
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,99
|18.667.174
|% -4,29
|
|KONKA
|13,28
|102.153.621
|% -3,56
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|SELGD
|4,13
|2.061.926
|% -3,28
|
|KRDMD
|15,41
|1.249.972.917
|% 0,26
|
|THYAO
|28,34
|968.138.545
|% 0,78
|
|SMRTG
|16,36
|734.146.138
|% 6,23
|
|SASA
|59,20
|720.776.742
|% 1,11
|
|GARAN
|12,12
|666.596.978
|% 0,58
|
|KARSN
|4,76
|645.743.060
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,27
|302.343.383
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,96
|345.330.651
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,41
|1.249.972.917
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,30
|173.851.516
|% 1,77
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8399
|14,8417
|% 0,12
|
|Euro
|16,3485
|16,3592
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5209
|19,6188
|% 0,21
|
|Frank
|15,9514
|16,0475
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9435
|3,9633
|% 0,15
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-2,66
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|-18,00
|
|Tam
|6.138
|6.293
|-14,77
|
|Yarım
|2.967
|3.044
|-7,15
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-3,57
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,22
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,24
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21KLKIM
Yüzde 5.55 oranında artışla 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 814, 765 adet işlem
-
15:20GLBMD
Yüzde 4.05 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 655, 467 adet işlem
-
15:19IDEAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 647 adet işlem
-
15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 38 artarak (% 0.72 ) 2, 437
-
15:18XU100
Endeks 2, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 13, 877.00 milyon TL de