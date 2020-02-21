***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 11:01
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820758
BIST
15:14116.265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 623,29
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.655
En Düşük
114.453
15:146,1189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
15:146,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,6110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
15:14321,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,11
|Açılış
|: 321,82
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
322,24
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,65
|24.353.768
|% 16,87
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|KOZAA
|12,42
|476.494.350
|% 10,50
|
|HUBVC
|31,20
|64.796.523
|% 10,48
|
|MIPAZ
|3,08
|141.400.939
|% -13,48
|
|HATEK
|8,28
|9.680.777
|% -10,68
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,69
|78.303.197
|% -8,67
|
|IZMDC
|10,00
|222.005
|% -8,51
|
|THYAO
|14,27
|955.385.898
|% -0,70
|
|ASELS
|28,62
|704.555.620
|% 0,92
|
|IPEKE
|9,80
|514.008.651
|% 6,41
|
|KOZAA
|12,42
|476.494.350
|% 10,50
|
|HALKB
|6,75
|315.025.979
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,52
|199.938.883
|% -0,65
|
|ODAS
|2,08
|267.551.820
|% 1,46
|
|CEMAS
|1,25
|146.835.890
|% 1,63
|
|KRDMD
|2,71
|289.859.297
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|120.944.526
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8986
|7,9382
|% 0,80
|
|Frank
|6,2125
|6,2499
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6281
|1,6362
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,15
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,35
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|37,06
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|17,93
|
|Çeyrek
|515
|527
|8,97
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,15
|58,15
|-1,16
|
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