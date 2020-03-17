***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:17
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830024
BIST
14:1285.100
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -2.788,10
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:126,4906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0627
|Açılış
|: 6,4760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4906
En Düşük
6,4177
14:127,1572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:12306,68
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -6,76
|Açılış
|: 306,66
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.057.551
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|TBORG
|13,47
|221.666
|% 5,23
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|OLMIP
|3,20
|1.049.894
|% 3,56
|
|FROTO
|50,85
|9.873.337
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|79.780
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|12.742.238
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|421.870
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|1.099.396
|% -10,00
|
|ASELS
|21,40
|690.859.806
|% -6,63
|
|THYAO
|7,85
|619.013.559
|% -4,62
|
|GARAN
|8,17
|404.305.814
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,02
|179.479.320
|% -0,49
|
|AKBNK
|5,95
|163.224.390
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,02
|179.479.320
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,79
|69.910.471
|% -8,14
|
|THYAO
|7,85
|619.013.559
|% -4,62
|
|TSKB
|0,88
|63.996.667
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,09
|64.404.622
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8011
|7,8402
|% -0,88
|
|Frank
|6,7288
|6,7693
|% -0,54
|
|Riyal
|1,7204
|1,7291
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-43,71
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.046
|2.099
|15,54
|
|Yarım
|989
|1.015
|7,51
|
|Çeyrek
|496
|508
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,21
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|30,31
|30,31
|0,26
|