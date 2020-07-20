***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2020 10:45
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860395
BIST
11:58119.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 650,01
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.450
En Düşük
118.583
11:586,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:587,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:58399,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,46
|Açılış
|: 399,57
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,62
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|445,50
|957.825
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|17.686.210
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.288.443
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|7.497.165
|% 9,99
|
|CMBTN
|72,15
|15.232.165
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|164.754.621
|% -9,87
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|LUKSK
|21,32
|2.004.935
|% -4,99
|
|ASUZU
|16,87
|48.598.630
|% -4,96
|
|GUSGR
|5,32
|525.072.505
|% 7,04
|
|ASELS
|33,28
|506.184.099
|% 2,21
|
|TRGYO
|5,07
|353.946.552
|% 7,19
|
|SASA
|14,43
|343.390.297
|% 3,59
|
|SISE
|6,36
|315.799.532
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,30
|310.791.770
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,32
|525.072.505
|% 7,04
|
|CEMAS
|1,74
|153.133.000
|% 1,16
|
|TRGYO
|5,07
|353.946.552
|% 7,19
|
|TRKCM
|4,51
|286.939.823
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6059
|8,6491
|% 0,17
|
|Frank
|7,2710
|7,3148
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,79
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|15,40
|
|Tam
|2.671
|2.683
|15,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,80
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,01
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,23
|
Seans Raporu
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12:14JANTS
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Endeks 119, 356 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 7, 022.00 milyon TL de