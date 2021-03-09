***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 16:22
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916507
BIST
16:211.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,76
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:217,6753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0771
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:219,1284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0676
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:21420,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,84
|Açılış
|: 420,16
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:21
|TRILC
|13,31
|155.900
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.885.428
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.516.578
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.662.094
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|154.038.340
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.062.643
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,76
|63.065.282
|% -9,99
|
|GARAN
|8,99
|1.834.633.341
|% -0,11
|
|THYAO
|14,90
|1.505.251.881
|% 1,71
|
|PETKM
|6,19
|1.111.222.096
|% -0,64
|
|SISE
|7,66
|856.778.990
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,31
|750.218.199
|% 0,69
|
|GARAN
|8,99
|1.834.633.341
|% -0,11
|
|PETKM
|6,19
|1.111.222.096
|% -0,64
|
|EKGYO
|2,39
|406.120.187
|% 0,84
|
|SISE
|7,66
|856.778.990
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,31
|750.218.199
|% 0,69
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6703
|7,6753
|% -0,99
|
|Euro
|9,1215
|9,1284
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,5843
|10,6374
|% -0,74
|
|Frank
|8,1854
|8,2347
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0341
|2,0443
|% -1,10
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|27,26
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.787
|2.829
|9,00
|
|Tam
|2.775
|2.845
|10,91
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|5,28
|
|Çeyrek
|673
|688
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|68,77
|68,77
|0,53
|
Seans Raporu
16:21
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16:35ULKER
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