***BJO* *ERBOS* *GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2021 18:15
***BJO******ERBOS******GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960624
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
18:058,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
18:059,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
18:05484,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,81
|Açılış
|: 484,58
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
485,21
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|4.400,00
|1.425.052
|% 10,00
|
|ORMA
|29,70
|411.018
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.845.619
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|207.569.220
|% 9,93
|
|KTSKR
|62,05
|54.462.964
|% 9,92
|
|EDATA
|13,47
|23.371.150
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.340.459
|% -9,95
|
|BRLSM
|10,96
|860.919.711
|% -9,57
|
|AGESA
|18,61
|7.842.868
|% -5,39
|
|ARZUM
|17,63
|82.746.416
|% -5,22
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,96
|862.890.867
|% -9,57
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|527.338.169
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,12
|435.170.627
|% -8,20
|
|ODAS
|1,46
|251.098.528
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|403.478.131
|% -0,78
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3729
|8,3752
|% 0,05
|
|Euro
|9,8674
|9,8705
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4829
|11,5405
|% 0,01
|
|Frank
|9,1119
|9,1668
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,97
|
|Altın Gr.
|484
|485
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,68
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,41
|70,41
|-0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
-
17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında