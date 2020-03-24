***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiFaaliyetlerin kısa bir süreliğine ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirket üretimine bir süreliğine ara vermiştir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid-19 salgınıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi23/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi23/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerBeyaz yakalı personellerimiz şirketimizin yasal zorunluluklarını yerine getirmek adına uzaktan çalışma modeline geçilmiştir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarTehdidin ortadan kalkması halinde normal düzene dönülecektir.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 23.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ve dışsal etkilerin yarattığı zorunluluk hali sebebiyle 23.03.2020 tarihinden itibaren şirketimizde bir süre üretime ara verilecektir.Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.Beyaz yakalı personellerimiz şirketimizin yasal zorunluluklarını yerine getirmek adına yeteri kadarı uzaktan çalışma modeline geçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831649BIST