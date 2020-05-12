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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

12.05.2020 15:30
GÜNCEL HABERLER



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
İşletmenin yeniden faaliyete başlaması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında çalışanların ve toplum sağlığının korunmasına destek olmak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
23.03.2020 - 12.05.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
23.03.2020 - 12.05.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Kademeli olarak makine ve teçhizatların bakım onarım çalışmalarına 13 Mayıs 2020 günü itibariyle başlanacak olup, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle de üretime başlanacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

         Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ve dışsal etkilerin yarattığı zorunluluk hali sebebiyle 23.03.2020 tarihinden itibaren şirketimizde bir süre üretime ara verileceğini 24 Mart 2020 tarihinde daha önce kamuoyuna duyurmuştuk.
 
Ülkemizde Korona salgınında ikinci aşamaya geçilmesi ile salgının kontrol altına alınması ve Adana ilinde uygulanan tedbirlerin gevşetilmesine mukabil firmamızda üretim hazırlık çalışmaları kapsamında Makine ve teçhizatların bakım onarım çalışmalarına 13 Mayıs 2020 günü itibariyle başlanacak olup, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle de üretime başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844466


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GLRYH 20,24 1.635.007 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.192.173 % 10,00  
TKURU 17,60 219.472 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.468 2.512 -25,80  
Tam 2.541 2.577 -26,50  
Yarım 1.240 1.260 -13,00  
Çeyrek 620 630 -6,40  
Gümüş.Ons 15,53 15,57 0,07  
Gümüş Gr. 3,49 3,49 -0,03  
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