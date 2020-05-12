***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliğiİşletmenin yeniden faaliyete başlamasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında çalışanların ve toplum sağlığının korunmasına destek olmakVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi23.03.2020 - 12.05.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi23.03.2020 - 12.05.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihKademeli olarak makine ve teçhizatların bakım onarım çalışmalarına 13 Mayıs 2020 günü itibariyle başlanacak olup, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle de üretime başlanacaktır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ve dışsal etkilerin yarattığı zorunluluk hali sebebiyle 23.03.2020 tarihinden itibaren şirketimizde bir süre üretime ara verileceğini 24 Mart 2020 tarihinde daha önce kamuoyuna duyurmuştuk.Ülkemizde Korona salgınında ikinci aşamaya geçilmesi ile salgının kontrol altına alınması ve Adana ilinde uygulanan tedbirlerin gevşetilmesine mukabil firmamızda üretim hazırlık çalışmaları kapsamında Makine ve teçhizatların bakım onarım çalışmalarına 13 Mayıs 2020 günü itibariyle başlanacak olup, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle de üretime başlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844466BIST