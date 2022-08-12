***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
12.08.2022 18:30
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
03.08.2016 - 25.12.2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan, geri alınmış Şirket paylarından 2.027.777 adedi 12/08/2022 tarihinde 11,61 - 12,50 TL fiyat aralığından Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki pay piyasasında satılmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketimiz nezdinde geri alınan Şirket payı 5.750.000,27 adet kalmıştır.
İşlem detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BLCYT 12/08/2022 2.027.777 % 2,03 11,7951 % 5,75 22.851.412 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055173
BIST