***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkBilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkBilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi03.08.2016 - 25.12.2017Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan, geri alınmış Şirket paylarından 2.027.777 adedi 12/08/2022 tarihinde 11,61 - 12,50 TL fiyat aralığından Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki pay piyasasında satılmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketimiz nezdinde geri alınan Şirket payı 5.750.000,27 adet kalmıştır.İşlem detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBLCYT 12/08/2022 2.027.777 % 2,03 11,7951 % 5,75 22.851.412 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055173BIST